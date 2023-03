Rifiuti ingombranti abbandonati sulla costa barese, Decaro: "La città trattata come un cassonetto"

Credete sia giusto trattare la città come un grande cassonetto, vero? È questa la domanda, provocatoria quanto retorica, che pone il sindaco di Bari, Antonio Decaro, tramite un post sulla sua pagina facebook dedicato alla pratica incivile legata all'abbandono dei rifiuti ingombranti in strada.

Il post del sindaco è corredato da un'immagine di profondo degrado urbano, scattata in un tratto della costa barese che si estende fra Torre a Mare e Mola di Bari: i rifiuti abbandonati di vario genere, hanno formato una piccola discarica abusiva. "Arriva la bella stagione e si dà una bella rinfrescata alla casa al mare o in campagna - scrive il primo cittadino nella sua invettiva - A giudicare da queste immagini c?è chi ha pensato bene di fare le pulizie di primavera a spese di tutti".

Decaro anticipa le possibili obiezioni con una precisazione sul corretto conferimento dei rifiuti urbani: "Vorrei ricordare a tutti che esistono le aziende di smaltimento che si occupano di queste attività senza regalarci questo scempio, e che se decidete di fare da soli esistono servizi di ritiro e conferimento. Quindi prima di dare la colpa al sindaco o all?Amiu o a Saturno contro, come sono sicuro succederà anche questa volta, ricordiamoci che per molte cose la città in cui viviamo dipende dalle scelte che ognuno di noi fa ogni giorno. Proviamo a fare le scelte giuste, anche nelle piccole cose".

La conclusione del post è dedicata all'azioni messe in campo per contrastare il degrado e coloro che ne sono responsabili: "La sezione giudiziaria della polizia locale sta facendo gli accertamenti per individuare chi ha abbandonato quei rifiuti ingombranti", sottolinea il sindaco.