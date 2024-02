Strada San Giorgio Martire a Bari invasa dai rifiuti: pulizia straordinaria dell'Amiu

Gli operatori di Amiu Puglia hanno effettuato un intervento straordinario di pulizia (durato 3 giorni) su strada San Giorgio Martire, alla periferia di Bari. L'area è abitualmente utilizzata da 'sporcaccioni' che gettano ogni tipo di rifiuti e ingombranti senza alcuna autorizzazione né rispetto dell'ambiente.

Un fenomeno "odioso" spiega l'azienda, "che costringe" gli operatori di "Amiu e Comune a impegnativi interventi di pulizia particolarmente difficoltosi, in termini di impiego di uomini e mezzi, e che determina un gravoso esborso economico a danno di tutti i cittadini baresi. Amiu Puglia è quotidianamente in prima linea, insieme all’Amministrazione comunale, nel contrasto agli abbandoni impropri dei rifiuti, non soltanto in via San Giorgio Martire, ma anche nelle altre zone della città continuamente prese di mira da vandali e incivili" conclude la nota dell'azienda.