Il Conai dona 8 nuove ecostazioni per la differenziata a Bari: "Utili a far crescere la raccolta in città"

La Giunta comunale di Bari ha approvato questa mattina la donazione avanzata da Conai - Consorzio nazionale imballaggi, in favore della Città, di otto ecostazioni per la raccolta differenziata selettiva di alcune tipologie di imballaggio. In particolare, saranno donati quattro dispositivi con 2 bocche per la raccolta di plastica - bottiglie per bevande (PET), una bocca per la raccolta di cartoni per bevande (poliaccoppiato) e un sistema di compattazione (PET/CPL) nonchè quattro dispositivi con 3 bocche per la raccolta di imballaggi in alluminio (lattine per bevande), imballaggi in acciaio (barattoli, tappi, coperchi e scatolette) e imballaggi in vetro (bottiglie e vasetti) e un sistema di compattazione (solo imballaggi alluminio e acciaio), del valore complessivo di 210mila euro (Iva esclusa).

“Dopo il successo registrato con l’installazione delle prime due ecostazioni a parco 2 Giugno dall’ottobre del 2022, Conai ha voluto rilanciare questo progetto sperimentale, unico in Italia, di raccolta selettiva di diverse frazioni di imballaggi offrendoci in comodato d’uso gratuito altre otto ecostazioni - commenta l'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli -. L’obiettivo condiviso dall’amministrazione con il consorzio nazionale e Amiu Puglia è quello di ridurre il volume dei materiali da imballaggio, alleggerendo e migliorando il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in linea con l’azione complessiva portata avanti in questi anni per il raggiungimento del traguardo fissato al 65% di raccolta differenziata. Nelle prossime settimane definiremo insieme il posizionamento dei nuovi dispositivi e le premialità previste per tutti quei cittadini che conferiranno i diversi imballaggi presso le ecostazioni. A nome dell’amministrazione desidero ringraziare il Conai che da anni è al fianco della città di Bari in questa sfida di civiltà e di rispetto per l’ambiente”.