Strada dei Gesuiti ripulita dagli operatori Amiu, i cittadini lo scrivono sui cartelli: "Qui non è una discarica"

Un foglio con scritto "Qui non è una discarica" è stato apposto da alcuni cittadini sui muri di strada dei Gesuiti di Bari Vecchia, dove questa mattina gli operatori Amiu hanno rimosso numerosi rifiuti ingombranti gettati da un cittadino che si è 'autodenunciato' dopo la sfuriata social del sindaco Antonio Decaro contro uno scempio consumato davanti a residenti e turisti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Questo è uno dei punti più belli di Bari. C'è gente che vive e porta avanti un esempio di storia della città - dice il presidente di Amiu Puglia, Paolo Pate -. Non ci stancheremo di sostenere i cittadini che ci aiuteranno a dare una mano anche con questi gesti simbolici e che cercano di parlare con chi non ha rispetto per la nostra città. Ripristineremo al meglio quanto prima l'area - conclude Pate - e in futuro non ci saranno sconti per nessuno".