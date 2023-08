Discarica di rifiuti in strada dei Gesuiti a Bari Vecchia, Decaro infuriato: "Ennesimo scempio, ora basta"

Una lavatrice, mobili, persino un frigorifero, giochi per bambini e una griglia per essiccare orecchiette e altri cibi: è quanto scoperto in strada dei Gesuiti, nel cuore di Bari Vecchia, dove qualcuno ha pensato di gettare un enorme cumulo di rifiuti per strada.

Uno scempio visibile ai tanti turisti in città e che ha fatto infuriare il sindaco Antonio Decaro. Il primo cittadino ha infatti immortalato l'ammasso di rifiuti attraverso una diretta su Facebook: "Poi dicono - afferma - che la colpa è del sindaco e dell'Amiu. Bisogna migliorare il sistema di pulizia" ma "episodi del genere accadono di frequente e non solo a Bari Vecchia, ma anche al Libertà, a Madonnella, al San Paolo. Da inizio anno sono 2080 le multe elevate per questo tipo di comportamenti. In altri casi ci sono i bustoni d'immondizia lasciati dai ristoratori": Ben "750 tonnellate di rifiuti ingombranti sono state buttate per strada da gennaio a giugno su un totale di 1500 in città". Spese da 1 milione di euro, di cui 500mila dovuti ad abbandoni irregolari.

Lo sporcaccione che ha lasciato tutto in strada dei Gesuiti potrebbe essere individuato con l'ausilio delle telecamere: "La multa per questo tipo di comportamento - dice - è di 800 euro ma se trovassimo anche il responsabile potremmo sequestrare il mezzo. Conveniva chiamare Amiu o una ditta specializzata".

Quindi, una proposta-provocazione per provare a scuotere la cittadinanza e chi commette questi atti incivili:"Uno scempio davanti ai tanti turisti che frequentano la città. E' impossibile che qualcuno non abbia visto nulla. Sto pensando di lasciare questi rifiuti per strada fino a quando non troviamo chi li ha abbandonati".