Rifiuti, vaschette e bottiglie per strada: 'sporcaccioni' di San Nicola, turni extra per l'Amiu

Bottiglie, vaschette, carte e rifiuti di ogni genere buttati per sterra, sul lungomare e per le strade del centro di Bari: è lo spettacolo notato dagli operatori Amiu al termine del Corteo Storico di ieri sera.

Gli addetti all'igiene urbana sono intervenuti per ripristinare la pulizia dei luoghi, in vista della seconda giornata di festeggiamenti. L'azienda, per la festa nicolaiana, ha potenziato turni di pulizia e lavaggio delle strade.