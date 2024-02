Rifiuti incendiati alla periferia di Bari: scoperti cumuli di scarti bruciati

Cumuli di rifiuti incendiati alla periferia di Bari: è quanto scoperto dal Gruppo di Lavoro dell'associazione Gens Nova assieme l Nucleo Anuu del capoluogo pugliese.

Gli attivisti, nel corso di verifiche hanno individuato diversi rifiuti speciali che si susseguivano lungo un tratturo. L'area del ritrovamento è stata censita nella mappa aggiornata dall'associazione e segnalata alle autorità competenti. L'abbandono di qualsiasi rifiuto, - rimarca Gens Nova, "da pochi mesi non è più perseguibile come illecito amministrativo, ma bensì costituisce illecito penale perseguibile per legge".