Strade del Libertà a Bari invase dai rifiuti: mobile trasformato in cassonetto dell'immondizia

Ingombranti gettati per strada e utilizzati addirittura come bidoni per gettare buste con immondizia. Diventa sempre più paradossale la situazione dei rifiuti buttati sui marciapiedi del quartiere LIbertà di Bari: l'ultimo episodio è stato documentato proprio dal presidente di Amiu, Paolo Pate, attraverso un video realizzato in via Principe Amedeo, all'altezza di via Ettore Fieramosca.

Cataste di mobili e altri pezzi di legno che creano anche difficoltà per il passaggio dei pedoni. All'interno di una libreria, poi, la sorpresa: qualcuno ha gettato alcune buste contenenti rifiuti, adoperando di fatto il mobile come cassonetto.

"E' un'indecenza e non è tollerabile - commenta Pate - . Siamo costretti a fare un superlavoro e a sostenere ulteriori oneri. Riteniamo che questi gesti siano compiuti anche da 'svuotacantine' o alcune ditte. Tutto ciò non può essere tollerato e va combattuto. A tal proposito l'Amiu informa che si può procedere con la prenotazione del ritiro degli ingombranti attraverso il call center, "recentemente potenziato" per venire incontro alle esigenze e alle richieste dei cittadini.