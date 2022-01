Latte bruciate e pannelli abbandonate nel verde a Lama Balice: "Parco utilizzato come discarica"

Latte e lastroni abbandonati nel verde a Lama Balice. A ritrovare i rifiuti, durante una visita nel pomeriggio di mercoledì 26 gennaio, il Gruppo di Lavoro per la prevenzione dei Fenomeni a danno dell’Ambiente e della Salute Pubblica di Gens Nova OdV. Nello specifico i rifiuti speciali, in parte anche bruciati, erano composti da decine di latte - "forse contenenti solventi e/o vernici, cartongesso" spiegano in una nota - e lastre presumibilmente in Eternit, che "facevano da sfondo a quella che viene dalla norma definita un’area protetta, si perché vogliamo ricordare che “Lama Balice” è istituito quale Parco Regionale con Legge Regionale n. 15 del 05/06/2007, con una estensione di 495, 2 ettari e una lunghezza di circa 37 chilometri, e per la sua gestione nel 2008 è stata siglata una convenzione tra il Comune di Bari, il Comune di Bitonto e la Città Metropolitana di Bari" proseguono. "Però ameni individui continuano ad utilizzare lo stesso come fosse una discarica" conclude la nota.