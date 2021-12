No alla riapertura della discarica Martucci, la protesta dei cittadini di Mola e Conversano arriva a Bari: "Sia stralciata dal Piano rifiuti"

Si sono dati appuntamento a Bari per un sit-in di protesta contro la riapertura delle discarica Martucci, prevista nel nuovo piano regionale dei rifiuti. La manifestazione, cui hanno partecipato rappresentanti delle associazioni 'Stop Martucci' e 'Chiudiamo la discarica', i cittadini di Mola e Conversano, insieme ai sindaci dei rispettivi Comuni, si è tenuta martedì sera davanti al Kursaal Santa Lucia.

Circa 200 i partecipanti. "Chiediamo lo stralcio della discarica Martucci dal Piano Rifiuti - ha spiegato all'Ansa il primo cittadino di Conversano, Giuseppe Lovascio - per questioni ambientali e anche perché con la riduzione dei rifiuti e una diversa programmazione in altri impianti si può sopperire a chiusura di contrada Martucci, che è un sito inquinato da decenni e quindi diciamo basta. Dopo la protesta di oggi - dice il sindaco - , se non avremo risposte, ci rimangono le vie giudiziarie".

Nella stessa giornata di ieri, il piano è stato approvato dalla V commissione consiliare con l'astensione dell'opposizione, e il Consiglio regionale tornerà a riunirsi giovedì per discuterlo e votarlo.

(foto Fb Stop Martucci)