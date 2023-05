Rilascio carte d'identità: dal 18 maggio apertura straordinaria degli sportelli comunali di largo Fraccacreta, Carrassi e San Paolo

Una task force attivata per fronteggiare l’incremento delle istanze di rilascio e rinnovo dei documenti di identità. Il Comune di Bari ha predisposto il potenziamento temporaneo degli sportelli dedicati al servizio carte di identità, dal 18 maggio fino al prossimo 30 giugno: saranno così garantite nuove disponibilità di prenotazione sulla piattaforma accessibile al link sul sito istituzionale per le sedi degli uffici di anagrafe in largo Fraccacreta, in via Pinto (quartiere Carrassi) e in via Ricchioni (quartiere San Paolo). Le prenotazioni saranno aperte a partire da domani, sabato 13 maggio.

Chiunque abbia bisogno di anticipare il proprio appuntamento potrà accedere alle nuove prenotazioni solo dopo aver annullato la precedente. Per le richieste di assistenza è possibile recarsi presso le sedi Urp di via Roberto da Bari, Poggiofranco, Carbonara, Japigia, San Paolo, Carrassi, Santo Spirito e presso lo sportello Urp dei Servizi demografici, in corso Vittorio Veneto.