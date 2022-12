Rimborso spese Covid per le case di cura private, la Regione scrive alle Asl: "Tempi brevi per l'erogazione"

L’assessore regionale alla Salute Rocco Palese e il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro hanno inviato questa mattina una nota a tutte le direzioni delle Asl pugliesi "nella quale invitano le stesse a dare tempestiva applicazione, entro il prossimo 9 dicembre, della Delibera di Giunta sull’approvazione delle linee guida del Decreto del Ministero recante la “remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da Covid- 19”". A darne notizia è la Regione Puglia in una nota.

Si tratta - spiega la nota - di un rimborso pari al 50% delle spese sostenute dalle Case di Cura private per la cura di pazienti Codiv -19. "I tempi di erogazione del rimborso, ricordano Palese e Montanaro, saranno brevi al fine di consentire il pagamento degli stipendi e delle tredicesime al personale delle Case di Cura private in un periodo in cui il caro energia pesa sui bilanci familiari". La liquidazione totale, verrà effettuata entro 120 giorni dalla presentazione della rendicontazione previa verifica della stessa.

*Ultimo aggiornamento ore 16.15