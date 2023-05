Un sistema di alert per non dimenticare gli appuntamenti con il rinnovo della Carta d'Identità: la proposta del M5S

Un "sistema di alert appuntamenti" per evitare di dimenticare la prenotazione per il rinnovo della Carta d'Identità negli uffici comunali baresi. La proposta arriva dal M5S a Palazzo di Città, con l'obiettivo di superare le criticità segnalate dai cittadini che aspettano anche mesi per un adempimento burocratico fondamentale.

Da una parte gli uffici comunali in affanno anche per il poco personale persente, dall'altra, invece, la smemoratezza dei cittadini che non ricordando l'appuntamento rischiano di ingolfare ancora di più il sistema. I consiglieri comunali pentastellati Italo Carelli, Antonello Delle Fontane e Alessandra Simone hanno presentato un ordine del giorno per il prossimo Consiglio ordinario, in cui chiedono ai vertici di Palazzo di Città di "porre in essere le azioni necessarie per attivare un sistema di alert appuntamento che, a partire dai dati forniti dal cittadino in sede di prenotazione, faccia pervenire alla sua mail e/o al suo recapito telefonico, per tutte le prenotazioni del canale bookandpay, uno o più avvisi cadenzati della data prenotata, analogamente per quanto avviene per le prestazioni sanitarie dell'Asl".

Per i consiglieri "ciò consentirà di non perdere attività burocratiche necessarie ma soggette a dimenticanza, o di liberare slot utili per altri utenti e di non tenere l'addetto di anagrafe fermo in attesa di un utente che non arriverà".