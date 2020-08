Rinnovo organi direttivi Pro Loco Unpli Terlizzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dopo il difficile periodo di emergenza che continua a generare ancora limitazioni nel campo delle attività culturali e di promozione turistica, durante il quale il gruppo di lavoro della Pro Loco Unpli Terlizzi ha continuato a dispensare attraverso i canali social perle di storia locale e incontri con esponenti di rilievo internazionale del mondo del jazz, si sono svolte le elezioni della dirigenza del sodalizio. È stata avviata la nuova programmazione coordinata e diretta dal riconfermato presidente Franco Dello Russo. Presso la sede Pro-Loco di corso Dante, il consiglio di amministrazione ha discusso l'ordine del giorno relativo alle comunicazioni del presidente, fra le quali, la nomina del vice presidente, la scelta del segretario e del tesoriere dell'associazione e altri adempimenti statutari. Il presidente Dello Russo si è detto pienamente soddisfatto per il lavoro svolto durante il lockdown e fortemente motivato a perseguire i propositi innovativi e progettuali intrapresi per il prossimo autunno. Durante i lavori del consiglio di amministrazione sono stati nominati all'unanimità: il vice presidente dell'associazione Laura Giovine; il presidente del collegio revisori dei conti Donato Gemmati, componenti Olga Chiapperini, Giuseppe Piscazzi, Giovanni Tempesta, Saverio Donadio. Segretario e tesoriereNicolò Fortunato. Per il settore cultura sono stati nominati Olga Chiapperini e Vito Bernardi. Il collegio dei probiviri è composto da Nicolò Cagnetta (presidente), Vito Bernardi, Emma Ceglie, Vincenzo Colasanto, Pietro Guastamacchia. Componente del CdA addetto alla segreteria organizzativa e pubbliche relazioni Giacobbe Zero. Ufficio stampa, relazioni istituzionali e comunicazione sono stati affidati a Emma Ceglie. Addetto ai tour culturali Giuseppe De Chirico. Consiglieri Michele Dello Russo e Giovanni Gigli. Il consiglio di amministrazione ha espresso soddisfazione per l'avvio della programmazione culturale della Pro Loco, confidando nella possibilità di intraprendere sempre più proficue collaborazioni a livello locale in sinergia con gli obiettivi fissati dall' UNPLI (Unione nazionale Pro Loco d'Italia). Con questo atto giuridico la pro loco fissa l'inizio di una nuova stagione ricca di iniziative continuando ad esercitare, nel pieno dei suoi diritti e funzioni, un fondamentale ruolo attivo, propositivo e esecutivo, nel contesto della comunità.

