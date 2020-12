Posteggi e autorizzazioni alla vendita nei mercati cittadini: al via le domande per il rinnovo

Ripartono le domande per il rinnovo delle concessioni dei posteggi e delle relative autorizzazioni all'esercizio del commercio nei mercati cittadini. I permessi attuali, infatti, sono in scadenza il prossimo 31 dicembre. Per il rinnovo è necessaria l'iscrizione ai registri della Camera di Commercio, quale impresa attiva, nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo; il possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all’art.71 del D.lgs 26 marzo 2010 n. 59; la verifica della sussistenza e della regolarità del DURC o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva e la verifica della regolarità dei pagamenti sia del canone di concessione del posteggio che della TOSAP e degli eventuali oneri di pagamento delle spese idrico fognarie. I procedimenti di rinnovo si concluderanno entro il 30 giugno 2021: il Comune invita gli operatori commerciali esercenti nei mercati a verificare il possesso dei suddetti requisiti e a procedere alla relativa regolarizzazione, pena l’impossibilità di rinnovo della concessione del posteggio e dell’autorizzazione commerciale con conseguente automatica decadenza della concessione.

“Invito tutti gli operatori mercatali ad attivarsi per ottenere il rinnovo delle concessioni relative ai posteggi nei mercati della nostra città - commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. Con questo avviso, infatti, rispondiamo alle linee guida europee indicate dalla Direttiva Bolkestein per procedere ad una messa a punto complessiva del sistema delle licenze nei mercati baresi. Si tratta di un’operazione mai effettuata prima d’ora a Bari che consentirà di regolarizzare tutte le posizioni dei circa 1500 operatori, che otterranno le concessioni per esercitare la professione per i prossimi sei anni”.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici della ripartizione ai numeri 080 5773904 e 080 5773958.