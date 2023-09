Fogna bianca nel quartiere Sant'Anna, ripartono i lavori sul lungomare: "L'opera eliminerà i rischi di allagamento nella zona"

Sono ripresi questa mattina i lavori per la realizzazione della rete di fogna bianca nel quartiere Sant'Anna di Bari. Il cantiere era stato sospeso all'inizio dell'estate per evitare disagi alla circolazione veicolare sul lungomare. Gli interventi riguardano, in questa fase, la posa in opera delle tubature a servizio della fogna bianca. A giugno scorso, invece, erano stati terminati i lavori riguardanti la realizzazione della vasca di sedimentazione nella zona di San Giorgio, necessaria per il trattamento della fogna bianca prima che questa venga convogliata in mare.

Il cantiere era stato rimosso, la scorsa estate, dopo la costruzione e il montaggio del cassero. Gli ultimi interventi erano stati riferiti alla bitumazione del tratto stradale, in attesa della ripresa dei lavori fissata per settembre. Il cronoprogramma, dunque, è stato rispettato con il ritorno alle operazioni avvenuto questa mattina.

"La viabilità a senso alternato sul quel tratto del lungomare Alfredo Giovine proseguirà per circa due mesi dopo di che sarà riaperta la circolazione stradale e le lavorazioni continueranno lungo la linea di costa - spiega il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti - Questo rappresenta l’ultimo passo che consente di concludere il circuito della fogna bianca del quartiere Sant'Anna, eliminando così tutti i rischi di allagamento del quartiere"