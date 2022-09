Ripartono i lavori stradali sulla 'Statale 16 Adriatica': restringimenti carreggiata nel tratto di Polignano

Riprendono, dal prossimo lunedì 26 settembre, i lavori stradali sulla 'Statale 16 Adriatica', in corrispondenza del territorio di Polignano, in provincia di Bari. Gli interventi, relativi alla sostituzione delle barriere dello spartitraffico centrale e laterale, erano stati interrotti lo scorso 15 giugno per assicurare un’agevole e sicura circolazione stradale durante l’esodo estivo.

Per consentire l’avanzamento delle attività, in entrambe le direzioni ed in tratti saltuari, tra il km 832 ed il km 836,175, saranno necessari dei restringimenti della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso o di marcia, a seconda delle esigenze di cantiere. Il transito veicolare sarà garantito lungo le corsie libere dalle lavorazioni con un l’istituzione di un limite della velocità di 50 km orari, o deviato sulla viabilità alternativa da adeguata segnaletica preposta in zona.

Gli interventi rientrano nell’ambito della manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell’itinerario Bari-Brindisi-Lecce e riguardano la rimozione dello spartitraffico esistente con un nuovo dispositivo in calcestruzzo di ultima generazione, progettato e brevettato da Anas. La particolarità di questa barriera, alta 1,2 metri, consiste nella capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e di due urti in rapida successione.