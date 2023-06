Statale 16 Adriatica 'liberata' dai cantieri: ripristinata la normale circolazione nei tratti di Cozze, Polignano e Monopoli

Entro oggi pomeriggio, lungo la strada statale Strada Statale 16 'Adriatica' sarà ripristinata la regolare circolazione in entrambi i sensi di marcia, a meno di tre brevi tratti in località Japigia, in corrispondenza dello svincolo di Cozze-Conversano e all’altezza di Fasano, lungo la Strada Statale 379 (afra i km 5,450-6,250) per i quali le attività di completamento delle lavorazioni si protrarranno anche dal 19 al 23 giugno a causa dei ritardi dovuti ai forti temporali verificatisi negli ultimi giorni. Lo comunica l'Anas in una nota.

Le attività nella provincia di Bari, avviate a marzo dello scorso anno da Anas, hanno interessato in tratti saltuari la Statale 16 'Adriatica' ed hanno coinvolto i territori comunali di Cozze, Polignano e Monopoli.

Nelle prossime ore, anche i tratti lungo la Statale 379 'Delle Terme di Torre Canne', in corrispondenza dei territori di Ostuni e Carovigno, in provincia di Brindisi, e lungo la Statale 613 'Brindisi-Lecce', in corrispondenza dei territori di San Pietro Vernotico e Torchiarolo in provincia di Brindisi e di Squinzano, Trepuzzi e Surbo, in provincia di Lecce, oggetto degli stessi lavori, saranno liberati dai cantieri.

Saranno consentiti esclusivamente nei giorni feriali interventi puntuali con l’installazione di cantieri temporanei e mobili della durata della giornata lavorativa e comunque per un tempo non superiore alle 12 ore giornaliere.

Per lo svolgimento delle attività, volte alla sostituzione dello spartitraffico centrale, si è reso indispensabile il restringimento della carreggiata, con la chiusura della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni.

Saranno sospesi, in previsione dell’esodo estivo, tali attività che rientrano nell’ambito della riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario 'Bari-Brindisi-Lecce' e che mirano all’innalzamento degli standard di sicurezza dell’intero tratto, per un valore complessivo di 250 milioni di euro.

In vista dell’esodo estivo, che prevede un incremento dei volumi di traffico, le attività relative agli interventi sospesi riprenderanno in autunno, con il completamento dello spartitraffico centrale, delle opere di regimentazione idraulica, la riqualificazione della pavimentazione, la segnaletica stradale e la sostituzione degli impianti tecnologici con apparecchiature rispondenti ai moderni standard qualitativi.

Anas ha comunicato, inoltre, che in accordo con il Comune e gli Enti territoriali, ha programmato i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del cavalcavia ubicato lungo la strada statale 96 'Barese' ad Altamura. Nel dettaglio, le lavorazioni consentiranno la sostituzione dell’impalcato del cavalcavia e per questo sarà predisposta una provvisoria modifica alla circolazione. A partire da lunedì 19 giugno e fino a martedì 7 novembre 2023 dal km 80,624 al km 82,200 sarà attivo un restringimento della carreggiata con doppio senso di circolazione in direzione Bari. La provvisoria chiusura della carreggiata in direzione Matera sarà indicata da apposita segnaletica di cantiere anche sulla viabilità adiacente, allo scopo di mitigare il disagio per l’utenza.