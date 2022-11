Strutture sportive e attività commerciali: via libera alla riqualificazione dell'area fra 'Pane e Pomodoro' e 'Torre Quetta'

Si è conclusa con parere favorevole la conferenza di servizi sul progetto di riqualificazione della zona tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta. Si tratta di un'area costiera, già utilizzata spontaneamente dai cittadini per lo sport e il tempo libero, che però presenta diversi tratti ancora degradati e inaccessibili. Le due spiagge più frequentate dai baresi saranno collegate con pedane in legno per il solarium e l'accesso al mare, piazzole per il fitness". Con queste parole, pubblicate in un post sulla sua pagina facebook, il sindaco di Bari Antonio Decaro, ha annunciato l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per la programmazione del bando di gara che sarà finanziato con fondi Pon per 7.500.000 euro.

"Il progetto prevede anche un'area surf, campi da beach soccer, tennis e volley, playground per i più piccoli, chioschetti per attività commerciali, un'area sgambamento cani e spazi per stare insieme - ha precisato Decaro - Sarà migliorata la viabilità della zona, con la riqualificazione del park&ride di Pane e Pomodoro dove sarà eliminato l'asfalto e ridotta la larghezza della strada".