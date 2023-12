Riqualificazione del campo da calcio 'Sante Diomede' nel quartiere San Paolo: "Lavori conclusi con il nuovo manto erboso"

Il cantiere ha interessato la sostituzione del vecchio manto in erba sintetica con una nuova superficie artificiale altamente performante e più ecosostenibile, il posizionamento di nuove porte e panchine, l’adeguamento dell’infermeria per gli atleti, la realizzazione di un nuovo impianto d’irrigazione e di un nuovo varco per l’accesso in campo dei mezzi di soccorso, come prescritto dalla Lega Nazionale Dilettanti. Questa mattina l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli ha effettuato un sopralluogo presso il campo da calcio 'Sante Diomede', nel quartiere San Paolo, i cui lavori di riqualificazione sono giunti ormai al termine.

Al fine di adeguare il terreno di gioco alle dimensioni minime richieste dal regolamento, le nuove dimensioni del campo sono state ridotte a 98 x 57,60 metri, comunque sufficienti per consentire l’omologazione del campo fino alla categoria Nazionali Juniores ed Eccellenza.

La nuova superficie in erba sintetica è del tipo omologato Figc-Lega Nazionale Dilettanti e Fifa, presenta elevatissime caratteristiche tecniche in grado di garantire prestazioni sportive di alto livello e un minore impatto ambientale in quanto dotato di intaso prestazionale costituito da materiale organico vegetale totalmente ecosostenibile e compostabile. Il sistema è dotato di un sottotappeto drenante e performante di spessore 16 millimetri, in grado di garantire un assorbimento dello shock pari al 50%.

"Sono circa settemila metri quadri di nuovo manto erboso che l’azienda incaricata ha appena terminato di posare - ha dichiarato l'assessore comunale allo Sort, Pietro Petruzzelli - Attualmente sono in corso le operazioni di stabilizzazione dell’erba con l’impiego di sabbia e successivamente sarà impiegato del materiale organico al posto dei gommini neri presenti sui vecchi campi in erba sintetica. Il Sante Diomede è il primo campo da calcio della nostra città realizzato con questa tecnica che prevede l’utilizzo di residui arborei e di sughero che non solo migliorano le caratteristiche del campo, rendendolo capace di garantire performance molto elevate e una maggiore durabilità nel tempo, ma hanno il vantaggio di essere completamente riciclabili. Mancano ancora piccoli interventi di rifinitura, dopodiché agli inizi del nuovo anno potremo restituire al quartiere questo spazio dedicato al calcio".