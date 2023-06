Campo di calcio 'Mirko Variato' a Japigia, si avvicina la chiusura del cantiere: "Impianto pronto per la prossima stagione sportiva"

"Sono qui per verificare l’andamento dei lavori che stimiamo di ultimare entro fine settembre, in modo da consegnare l’impianto alle società e alle squadre sportive in tempo utile per la prossima stagione". Sono queste le parole con cui l'assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, ha commentato il suo sopralluogo nel cantiere di riqualificazione del campo di calcio 'Mirko Variato' nel quartiere Japigia. I lavori compiuti all'interno della struttura sportiva riguardano anche l'adeguamento dell'impianto alle norma predisposte dal Coni. Gli interventi aveva subito uno stop lo scorso anno e sono poi ripartiti in seguito alla rimodulazione del progetto iniziale che ha portato ad un aumento della spesa di 82mila euro.

"È stata ultimata la sistemazione della zona destinata al pubblico - spiega in una nota l'assessore Petruzzelli - in particolare, nelle ultime settimane, è stata posizionata la recinzione di separazione tra pubblico e il campo da gioco (necessaria per ottemperare alle prescrizioni per l’omologazione del campo alle categorie superiori), sono stati installati i box prefabbricati che ospiteranno la biglietteria e i servizi igienici per il pubblico ed è in va di completamento la pavimentazione della zona riservata al pubblico. Inoltre, sono state fissate le quattro torri faro da 20 metri l’una che illumineranno il campo, mentre da questa settimana sono partiti anche i lavori di preparazione del sottofondo del campo da gioco con il posizionamento dell’impianto di drenaggio: al termine della preparazione verrà posato il manto erboso. Contestualmente i lavori procederanno sugli spogliatoi, che sono stati già ampliati e saranno oggetto di riqualificazione".

Il progetto iniziale, finanziato dal Credito sportivo per 998mila euro, è stato successivamente integrato con 82mila euro necessari per eseguire alcune variazioni.

I lavori di riqualificazione del campo 'Mirko Variato' hanno compreso l'allargamento della superficie di gioco fino a raggiungere le dimensioni finali di 100x60metri, l'adeguamento della recinzione del campo secondo norme approvate dalla Lega Nazionale Dilettanti, di altezza pari a 2,20 metri e completa di estensione anti-scavalco. È stato, inoltre, predisposto l’impianto di illuminazione, sono stati eseguiti interventi di natura edile e impiantistica finalizzati all’adeguamento normativo del blocco servizi riservato agli atleti, in particolare con la ridistribuzione degli spogliatoi in modo tale da ottenere spogliatoi distinti per le due squadre e gli arbitri, completi di zone bagni e docce. Sono stati realizzati spazi per il contenimento del pubblico presente e l'adeguamento delle uscite di sicurezza (secondo le norme vigenti al fine di consentirne il deflusso senza rischi). Sono stati previsti, infine, dei servizi di supporto all'area spettatori, come bagni e biglietteria.