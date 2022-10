Manutenzione di giostre e panchine nel quartiere San Pasquale: il Comune programma la riqualificazione del giardino di 'Villa Camomilla'

Il giardino di Villa Camomilla, in via Maria Cristina di Savoia, nel quartiere San Pasquale di Bari, sarà interessato a breve da interventi di manutenzione straordinaria e di implementazione delle attrezzature ludiche esistenti. Lo ha reso noto l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso: la decisione dell'amministrazione comunale è stata presa in seguito ad una serie di sopralluoghi svolti con alcuni consiglieri del Municipio II.

All’interno di Villa Camomilla sono presenti due aree gioco: una in corrispondenza dell’ingresso, con una struttura ludica a castello che sarà oggetto di manutenzione straordinaria con rifacimento del tappeto antitrauma sottostante, e l’altra, in posizione più centrale, nel terreno, composta da uno scivolo e un gioco a molla, che sarà dislocata in una zona appositamente pavimentata in superficie antitrauma e accoglierà anche una nuova giostra, un’altalena doppia.

Nell’ambito degli interventi saranno riposizionate anche alcune delle panchine esistenti, mentre le sedute in legno sulla sommità dei muretti saranno interessate da lavorazioni di ripristino e ricollocate in posizioni più funzionali. Sarà realizzata anche la recinzione di un’area di circa 450 metri quadri, da destinare allo sgambamento dei cani: lungo il perimetro del nuovo recinto (di circa 60 metri lineari) saranno piantumate delle siepi in modo da ridurne la visibilità a vantaggio di un impatto ambientale più gradevole.

“Da tempo i residenti della zona chiedono di migliorare le condizioni delle giostre presenti all’interno di questo giardino di quartiere, per renderle più sicure e attrattive: per questo abbiamo deciso di destinare circa 32mila euro a una serie di lavorazioni che valorizzeranno questo spazio pubblico - commenta Giuseppe Galasso - I lavori saranno realizzati nell’ambito dell’accordo quadro di durata biennale in essere per la manutenzione straordinaria dell'arredo urbano, dell’importo complessivo di 650mila euro, e saranno ultimati entro un paio di mesi, per cui contiamo di poter riconsegnare il giardino rinnovato ai cittadini al massimo entro la fine dell’anno”.