Il Pronto soccorso dell'ospedale di Molfetta si trasforma: 116 metri quadri coperti e un'area di osservazione Covid

Il Pronto soccorso dell'ospedale di Molfetta si trasforma nel segno della migliore accoglienza. Con la consegna dei lavori avvenuta nei giorni scorsi e l'apertura del cantiere, è partito l’intervento di restyling progettato dell’Area Tecnica della Asl Bari, che porterà alla realizzazione di un’area di arrivo e permanenza di 116 metri quadri, dotata di sale d’attesa e osservazione Covid.

Il progetto, pensato per superare le limitazioni dettate dagli spazi interni del Pronto Soccorso del “Don Tonino Bello”, prevede la collocazione di una struttura leggera in acciaio a copertura dell’area di attesa e di transito dei pazienti, con una cura particolare alle condizioni di confort ambientale. E’ prevista, infatti, la chiusura parziale degli spazi con vetrate per consentire la climatizzazione (con due unità interne) degli ambienti di attesa sia d’estate sia d’inverno, mentre per reggere il peso delle strutture si procederà alla realizzazione di una platea di fondazione in calcestruzzo armato.

La struttura finita avrà una superficie complessiva di 116 metri quadri, distinti in un’ampia area di osservazione Covid con ambulatorio e attesa (59,50 metri quadri), area servizi igienici (con quattro wc, di cui uno per disabili), area di attesa aperta e coperta (36,50 mq) e un passaggio coperto di comunicazione interno/esterno.

I lavori - fa sapere la Asl - avranno "un impatto estremamente ridotto" sulla normale attività del Pronto Soccorso, giacchè il pre-assemblaggio delle strutture metalliche avverrà in officina e in tal modo, entro circa 15 giorni, la nuova area sarà pronta e a disposizione di pazienti e utenti.