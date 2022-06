Parco attrezzato, asilo e un nuovo spazio a ridosso dell'ex cava di Maso: la riqualificazione del quartiere Santa Rita verso il progetto definitivo

Un intervento per riqualificare il quartiere Santa Rita: il Comune ha pubblicato in queste ore sul proprio sito istituzionale la procedura per la progettazione definitiva nell'ambito del bando 'Pinqua - Qualità dell'Abitare', per un importo di 283.254,41 euro.

L'intervento, finanziato dal PNRR (Misura M5C2 Investimento 2.3) rientra in una più ampia strategia individuata dal decreto del MIT che assegna a Regioni e Comuni fondi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQUA) finalizzato a incrementare il patrimonio residenziale sociale, rigenerare il tessuto socio-economico, incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi, rifunzionalizzare spazi e immobili pubblici, migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.

Coerentemente con il progetto preliminare, la progettazione dovrà riguardare in particolare i seguenti interventi nel quartiere Santa Rita: mobilità sostenibile, parcheggi e percorsi sicuri dell’accessibilità, attraverso la creazione di nuove infrastrutture d’ingresso e il miglioramento della viabilità interna con l’istituzione di una rete di mobilità lenta che incentivi anche la fruizione delle aree naturalistiche esistenti; realizzazione di un nuovo spazio pubblico a ridosso della cava di Maso; realizzazione di un parco attrezzato in via Cascia; realizzazione di un nuovo servizio socio-educativo di prossimità (asilo nido); realizzazione di un centro di partecipazione e di educazione ambientale.

“Con la pubblicazione di questa procedura - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso - entra nel vivo il percorso di riqualificazione e rigenerazione urbana del quartiere Santa Rita, finanziato per 10 milioni e 100mila euro dal Programma nazionale per la qualità dell’abitare e finalizzato a ridurre le distanze fisiche, infrastrutturali e sociali che segnano questo territorio, valorizzando al contempo un contesto naturale che rappresenta un unicum nel paesaggio urbano, con la presenza della lama Picone e dell’ex cava di Maso, riconvertita a parco naturalistico. A questi 10 milioni si aggiungono, come noto, quasi 5 milioni di euro destinati a interventi di efficientamento energetico e di sistemazione delle aree esterne degli edifici di edilizia residenziale pubblica del quartiere, a cura della ripartizione Patrimonio ed Erp. La strategia dell’amministrazione punta a trasformare Santa Rita, da sempre area periferica e segnata dall’isolamento, in un quartiere più accessibile, più verde, più sostenibile e a misura di famiglie che possa caratterizzarsi nel tempo come attrattore di respiro territoriale basato sulla cultura ambientale”.

I professionisti che si candideranno al bando dovranno dimostrare di possedere un’esperienza specifica relativamente a progettazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile (traffic calming, percorsi ciclabili, parcheggi ecologicamente attrezzati); progettazione dello spazio pubblico in contesti rilevanti dal punto di vista paesaggistico e ambientale (implementazione della rete ecologica, formazione di nuove aree verdi pubbliche, spazio pubblico, processi di rigenerazione e riqualificazione per parti di città degradate, marginali e scarsamente strutturate); progettazione di edifici destinati ad attività socio-culturali (componenti edilizie che garantiscano la flessibilità di utilizzo degli ambienti e degli spazi interni, l’utilizzo di tecniche innovative nel campo della progettazione architettonica, l’isolamento acustico e termico, l’efficientamento degli impianti, l’inserimento nel paesaggio degli edifici progettati, con particolare riferimento alle relazioni visivo-percettive dall’interno verso l’esterno e viceversa).

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Saranno inoltre oggetto di valutazione l’esperienza di gestione e coordinamento di processi partecipativi relativi a piani urbanistici o progetti di opere pubbliche, nonché il grado di occupazione giovanile e femminile previsti dai proponenti. Il plico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire, tramite piattaforma telematica, entro le ore 9.30 del prossimo 4 luglio. La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario anche l’incarico di progettazione esecutiva delle opere previste dall’intervento di riqualificazione.