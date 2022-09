Scuola dell'Infanzia di via Mazzini a Mola, iniziati i lavori di riqualificazione

Sono partiti, in questi giorni, i lavori riqualificazione della scuola dell?infanzia di via Mazzini, a Mola. Il plesso scolastico nel comune della provincia barese è chiuso dal 2016. Gli interventi, che costeranno circa 300mila euro, prevedono la ristrutturazione degli spazi interni, inclusi l'impianto elettrico, termico e idrico-fognante.

Saranno interessate dai lavori anche le facciate esterne ed i marciapiedi vicini alla scuola. il cronoprogramma degli interventi prevede la conclusione della ristrutturazione entro il mese di dicembre.

?Oltre alla riqualificazione della scuola di via Mazzini ? spiegano il sindaco, Giuseppe Colonna e l?assessore Nico Berlen ? l?amministrazione comunale sta mettendo in campo un ampio ventaglio di interventi di riqualificazione, efficientamento e valorizzazione del patrimonio scolastico cittadino. Tra gli immobili interessati, anche quello di via Canudo dove verranno trasferiti bimbi che frequentano il prolungamento di via Fiume dove, nelle prossime settimane, saranno avviati i lavori. Inoltre, stanno andando avanti le procedure per interventi di efficientamento energetico della scuola media Tanzi".