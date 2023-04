Dopo la ruota sul lungomare l'idea di un ristorante sospeso: pasti 'mozzafiato' a 50 metri d'altezza

Sul lungomare di Bari, dopo la ruota panoramica, potrebbe essere collocato un ristorante sospeso: è l'ipotesi, che in questi giorni, starebbe circolando in città per quello che potrà essere installato, in largo Giannella, per sostituire l'attuale attrazione quando sarà smontata, ovvero dopo il prossimo 18 maggio.

In Comune sarebbero pervenute alcune proposte e una riguarderebbe proprio un ristorante a 50 metri di altezza sostenuto da una gru. Un pasto 'mozzafiato' durante il quale ammirare il panorama della città, il mare e i palazzi del centro. Un'ulteriore attrazione per turisti e stranieri in vista della prossima stagione estiva.