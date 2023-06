Mangiare sospesi a 50 metri d'altezza: sul lungomare a Bari arriva 'Dinner in the Sky'

Un pranzo, un aperitivo o una cena gourmet a 50 metri di altezza, dominando dall'alto lo skyline di Bari. Arriva per la prima volta in città 'Dinner in the sky', il format internazionale del 'ristorante tra le nuvole' famoso in tutto il mondo. Dal 21 al 25 giugno Dinner in the sky farà tappa in largo Giannella, uno dei luoghi più suggestivi del lungomare cittadino.

L’evento 'sospeso tra cielo e mare', promosso da Dinner in the sky Italia con la collaborazione di Cristoforo Todisco, presidente dell’Associazione Turistico Culturale “Incanto di Trani” e dell’executive chef Mario Cimino, "offrirà ai commensali - spiegano gli organizzatori - un'esperienza unica nel suo genere: sorseggiare un calice di vino o banchettare ad alta quota con le eccellenze della ristorazione pugliese, avvolti da un panorama mozzafiato fatto a posta per essere 'instagrammato' e diventare così virale sui social network".

Dalle 13 alle 22.30, saranno tre le opzioni a disposizione degli ospiti: pranzo (un turno), aperitivo (tre turni) e cena (due turni), con prezzi che vanno da 99 a 189 euro. Gli esclusivi menù di Dinner in the sky portano la firma di Mario Cimino, chef e proprietario di Aquae Bistrot Trani. Con un'esperienza di 35 anni nel settore ristorativo e alberghiero di lusso all'attivo, Cimino da 6 anni si è stabilito in Puglia, sua regione “adottiva”, dove con la moglie Michela gestisce Borgobeltrani Rooms, un piccolo boutique hotel a Trani, un bistrot e un bar di prossima apertura.

"E' una soddisfazione unica portare il nostro format in una città come Bari, location famosa in tutta Italia e nel mondo per le sue bellezze paesaggistiche, storiche, culturali e architettoniche - commenta Stefano Burotti di DITS Italia Srl, concessionario di Dinner in the sky in esclusiva per l'Italia -. La Puglia è una Regione alla quale siamo particolarmente legati e in cui abbiamo già avuto modo di lavorare. Bari sarà per noi una vetrina d'eccezione e ci auguriamo di poter contribuire alla promozione in chiave turistica della città sfruttando le potenzialità e la visibilità di Dinner in the sky. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Bari, a partire dal sindaco, dalla Giunta e dai responsabili degli uffici competenti, che hanno creduto convinzione nel nostro progetto e hanno deciso di offrire questa occasione unica, avendo intuito la professionalità e il valore della proposta che in questi anni siamo stati capaci di mettere in campo. Siamo certi che i baresi sapranno accoglierci con calore ed entusiasmo e che il nostro ristorante diventerà un'attrazione particolarmente apprezzata anche dai turisti".

Dinner in the sky

Selezionato da Forbes come il ristorante più insolito del mondo, Dinner in the sky è "una delle esperienze gastronomiche più uniche che si possa vivere", soprattutto per chi è alla ricerca di un romantico appuntamento serale o vuole stupire famigliari, amici o colleghi di lavoro. Presente in oltre 70 grandi città del mondo, da Las Vegas a Dubai passando per Londra e Bruxelles, con oltre 10mila eventi all'attivo e numeri da record su tutti i principali social network, il format Dinner in the sky vanta innumerevoli tentativi di imitazione. Nessuno fino ad oggi è stato però in grado di replicare la magia e il fascino unici nel loro genere che solo un evento targato Dinner in the sky è in grado di restituire al proprio pubblico. In Italia, la ditta concessionaria in esclusiva del format Dinner in the sky è la DITS Italia Srl, un vero e proprio punto di riferimento per l'organizzazione di eventi e manifestazioni, e che dal 2019 ad oggi ha già portato con successo il ristorante tra le nuvole in alcune delle location più belle della Penisola, dal Lago di Como alla Riviera romagnola, da Napoli a Brescia, da Trani a Caserta da Pesaro a San Benedetto del Tronto

Sicurezza al primo posto

Sicurezza e professionalità sono le parole d'ordine degli organizzatori degli eventi targati Dinner in the sky Italia. "Lo staff - spiegano gli organizzatori - si impegna ad operare per garantire le massime condizioni di sicurezza al proprio pubblico, avvalendosi delle più efficienti strumentazioni e di certificazioni di altissimo profilo elaborate da professionisti e tecnici di comprovata fama. In oltre 15 anni di attività tra estero e Italia, non si sono mai registrati incidenti o malfunzionamenti e tutti i commensali hanno sempre espresso soddisfazione per la qualità dell'esperienza".

Come funziona Dinner in the sky?

I commensali arrivano sul posto alcuni minuti prima, accolti dalle hostess che ne effettuano la registrazione prima di accompagnarli nella zona ‘hospitality’ per un aperitivo di benvenuto. Successivamente vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo ad un’altezza di 50 metri, dove si svolge l’evento. La struttura di Dinner in the sky è composta da un tavolo appositamente progettato per offrire a 22 ospiti un’esperienza straordinaria a 50 metri di altezza. Il tavolo da 5 tonnellate viene sollevato su 16 cavi di acciaio da una gru da 120 tonnellate. Durante l’evento è presente un team professionale di gestori di eventi e tecnici sul posto. Il format si adatta perfettamente a matrimoni, compleanni, meeting aziendali, conferenze stampa, concerti, sfilate di moda, anniversari.