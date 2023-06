Mangiare sospesi a 50 metri d'altezza: sul lungomare a Bari arriva 'Dinner in the Sky'

Mangiare sospesi a 50 metri d'altezza, con una vista mozzafiato sul lungomare. Arriva anche a Bari l'attrazione 'Dinner in the Sky', il ristorante che permette di pranzare o cenare "sospesi sopra la città", sollevati da una speciale gru. L'appuntamento è in largo Giannella, dal 21 al 25 giugno.

"Questa esperienza unica - si legge sul sito dell'attrazione - ti permetterà di assaporare piatti prelibati preparati da chef di talento, mentre ammiri la vista mozzafiato di Bari".

L'arrivo del ristorante 'sospeso' è stato ufficialmente annunciato ieri attraverso i canali social di Dinner in the Sky Italy, con l'apertura delle prenotazioni. Come si legge dal sito, è possibile prenotarsi per pranzo, aperitivo o cena. Costo dei menu? Dai 99 ai 189 euro.