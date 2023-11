Bando regionale 'Pass Laureati', ritardi nella pubblicazione delle graduatorie: "I partecipanti rischiano di dover rinunciare ai master"

"A causa della mancata pubblicazione della graduatoria in tanti non sanno se la loro candidatura sia stata accettata, pur dovendo iniziare a frequentare tra qualche giorno. Il risultato è che i candidati rischiano di dover rinunciare al master o di scoprire a master in corso di doverlo pagare da soli". Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia, Cristian Casili, a proposito della riapertura del bando 'Pass Laureati' che permette di accedere a borse di studio per la frequenza di corsi per la specializzazione post universitaria.

“Ieri si è riaperta la finestra per partecipare all’Avviso Pass Laureati 2023, che potrà contare su una dotazione complessiva di circa 6.200.000 euro - scrive il consigliere del M5S in una nota - Sicuramente una buona notizia per i nostri laureati, per cui mi sono già complimentato con l’assessore Leo, ma ci sono altri problemi legati alla misura che devono essere risolti. Ci sono addirittura ragazzi che hanno già finito il master, ma sono ancora in attesa della pubblicazione della graduatoria dallo scorso anno e della borsa di studio. Una situazione a dir poco paradossale a cui bisogna porre rimedio".

"Una questione su cui mi confronterò con l’assessore Leo - conclude Casili - così da avere risposte nel più breve tempo possibile. Capisco i problemi legati alla carenza di personale, alle tante richieste arrivate e alla complessità dei progetti da esaminare, per cui sono sicuro che tutti stiano facendo il massimo, ma non è possibile che in tanti debbano trovarsi in questa situazione di incertezza che mette a rischio anche il loro ingresso nel mondo del lavoro".