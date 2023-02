Rilascio passaporti a rilento, agenzie di viaggio in difficoltà anche in Puglia: "Con incertezza e attese prenotazioni rimandate"

Lunghe attese, tempi incerti e cittadini costretti a rimandare la prenotazione della propria vacanza. Le difficoltà che stanno interessando, in tutta Italia, il rilascio dei passaporti, si riverberano anche sul lavoro delle agenzie di viaggio. A lanciare l'allarme in Puglia Piero Innocenti, presidente vicario della Fiavet Confcommercio Puglia.



"Libertà di movimento e libertà di impresa sono diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione. Ma, a quanto pare, ad alcuni sono diritti in questo momento negati", afferma in una nota Innocenti, rimarcando come "la difficoltà dei cittadini di accedere al rilascio del passaporto o delle carte di identità valide per l'espatrio, stanno creando enormi difficoltà sia ai viaggiatori, sia agli Agenti di viaggi".

"Se un cittadino ha un appuntamento per rinnovare un passaporto a giugno – afferma Innocenti - non può programmare le proprie vacanze, non può decidere liberamente la destinazione, è quindi costretto a rimandare. Gli Agenti di viaggi sono nella difficoltà di non poter vendere pacchetti turistici, poiché regna l'incertezza. E' quanto i nostri associati ci riferiscono da tutte le Province pugliesi e noi siamo un indicatore molto attendibile. Auspico un intervento deciso e risolutivo, prima che la situazione, con l'approssimarsi dell'estate, peggiori piuttosto che normalizzarsi".

Sul fronte dell'incoming, invece, Innocenti plaude a Puglia Promozione che – dice – sta "facendo un ottimo lavoro nel consolidare un brand affermato come la Puglia". E questo anche grazie alla spinta propulsiva di Apulia Film Commission. "Se la città di Bari finisce a Sanremo con l'attrice che impersona Lolita Lobosco, Luisa Ranieri – conclude il Presidente – vuol dire che l'obiettivo è stato centrato. La Puglia, tra l'altro, secondo dati di qualche giorno fa è tra le prime location scelte da coppie italiane e straniere per sposarsi; questo movimento turistico generato dagli sposi all’interno dei nostri confini crea reddito, occupazione e fa crescere il settore turistico e il suo indotto".