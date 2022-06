Ritardo di oltre 5 ore per il volo tra Venezia e Bari: Easyjet condannata a risarcire il passeggero

Il giudice di pace di Bari ha condannato la compagnia aerea Easyjet al pagamento di 250 euro, in favore di un passeggero, per un ritardo di 5 ore di un volo tra Venezia e Bari.

Secondo l'avvocato Giuseppe Carrieri, difensore del viaggiatore, avrebbe "tentato di difendersi adducendo motivi relativi alle avverse condizioni meteorologiche" ma il Giudice di Pace avrebbe ritenuto "generiche le motivazioni e comunque non idonee a sospendere il traffico aereo per oltre 5 ore. Il contenzioso contro le compagnie aeree - ha aggiunto Carrieri - è lungo e difficile. Tuttavia in molti casi la normativa europea consente di avere il ristoro dei danni sofferti per ritardi e cancellazioni dei voli".