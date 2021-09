Ritrovamento archeologico nel cantiere di Aqp in via Melo: scoperti resti murari del IV secolo avanti Cristo

Un nuovo ritrovamento archeologico in un cantiere del centro Murattiano di Bari: è quanto avvenuto stamane in via Melo dove, da alcune settimane, sono in corso lavori di AqP. Gli operai hanno rinvenuto, nell'isolato tra via Piccinni e via Abate Gimma, alcuni resti murari.

Secondo i primi rilievi degli esperti della Soprintendenza si tratterebbe di opere risalenti al IV secolo avanti Cristo. Oltre alle mura sono stati rinvenuti altri resti, probabilmente riconducibili a vasellame. Il cantiere è stato momentaneamente sospeso in attesa di completare la ricognizione dell'area. Le operazioni, secondo fonti comunali, potrebbero richiedere un paio di giorni.