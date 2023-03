Adulto e bambino scomparsi sulla scogliera a Polignano, allarme rientrato: "Erano due turisti polacchi, sono tornati nel loro Paese"

Nessuna scomparsa, gli indumenti rinvenuti sulla scogliera erano stati semplicemente depositati 'in bella vista' sugli scogli perché non più necessari, lasciandoli a disposizione di chi ne avesse bisogno. È rientrato l'allarme per la presunta scomparsa, avvenuta negli scorsi giorni, di un adulto e un bambino nei pressi della scogliera di Largo Ardito, a Polignano. I Carabinieri della Compagnia di Monopoli sono infatti riusciti a risalire all’identità di due turisti polacchi che, dopo aver trascorso circa due settimane di vacanza in Italia, hanno fatto regolarmente rientro nel loro Paese.

Le indagini hanno condotto ad un lieto fine grazie all’identikit pubblicato nei giorni scorsi e alla preziosa collaborazione dei cittadini.