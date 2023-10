Liste d'attesa, la maggioranza pugliese detta la linea alla Giunta Emiliano: "Serve subito una delibera per l'istituzione del Cup regionale"

"Abbiamo avuto un confronto sulle problematiche politiche attuali. Si è discusso delle leggi da portare all’esame del prossimo consiglio regionale.Tra i temi più stringenti tra quelli affrontati c’è quello della sanità e in particolare delle liste di attesa. Seguendo un indirizzo condiviso da tutta la maggioranza diciamo no ad eventuali proposte di legge e indichiamo all’assessore Palese un percorso attraverso il quale, dalla convocazione di un tavolo tecnico con assessorato, Ares, Asl, dipartimento e rappresentanti della politica, si arrivi a produrre una delibera di giunta che possa contenere l’istituzione del Cup unico regionale, l’apertura delle agende per tutto l’anno e la nascita di un osservatorio con le associazioni dei malati e i sindacati. Auspichiamo che il tutto sia fatto in tempi celeri e che si affronti questo momento così delicato senza utilizzare le Asl come capro espiatorio, ma agendo con equilibrio e spirito di collaborazione". È questa la dichiarazione congiunta dei quattro capigruppo di maggioranza in consiglio regionale, Filippo Caracciolo (Pd), Giuseppe Tupputi (Con Emiliano), Marco Galante (M5s) e Saverio Tammacco (Per la Puglia) al termine del confronto di oggi.

"Abbiamo poi concordato di chiedere all’assessore Maraschio un confronto sul Pear e sul piano regionale dei rifiuti al fine di comprenderne, in totale condivisone, il rispettivo stato di attuazione e le dinamiche di ricaduta sui territori", sottolineano i capigruppo di maggioranza.

"Per quel che riguarda invece il percorso legislativo - concludono i rappresentanti della maggioranza regionale pugliese - per evitare di incorrere nei malintesi avvenuti nello scorso consiglio regionale, abbiamo condiviso che la maggioranza ripartirà dai provvedimenti su: energia, tirocini formativi, nomina del garante dei disabili e soprattutto dalla legge sullo sblocco dei crediti incagliati. A tal riguardo, importante è stato il confronto con le associazioni di categoria che ci hanno aiutato a migliorarla. Oltre a questo chiederemo un confronto con l’assessore Piemontese sul provvedimento del bilancio consolidato/assestamento".

"La sinergia venuta fuori dalla riunione dei capigruppo di maggioranza è un buon segnale per lo stato di salute del Governo regionale - ha dichiarato il segretario del Pd Puglia, Domenico De Santis - Nei giorni scorsi abbiamo assistito ad un dibattito pubblico fantasioso, sono contento che oggi si sia ripristinata la corretta interlocuzione tra le forze politiche. Ogni decisione va presa in maggioranza. Nello specifico, come Pd, abbiamo sempre ritenuto che per affrontare e risolvere la questione delle liste di attesa basterebbe una delibera di giunta che preveda l'istituzione del Cup unico regionale entro l'1 gennaio 2024, l'apertura per tutto l'anno delle agende ed un osservatorio imparziale formato da sindacati e associazioni dei malati. Lo diciamo da settimane e invitiamo l'assessore Palese a prendere carta e penna e presentare quanto prima alla maggioranza e in giunta una proposta in questo senso. Siamo contrari ad una nuova 'legge provvedimento', come quelle contestate dalla Corte dei Conti, anche perché riteniamo siano un inutile esercizio propagandistico. Noi vogliamo risolvere i problemi dei cittadini".

"Le liste d’attesa sono la vera sfida della politica regionale, un tema che attanaglia i cittadini e incide soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione - scrivono in una nota congiunta i consiglieri regionali di Forza Italia, Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell’Erba e Massimiliano Di Cuia - Eppure il quadro che si pone davanti a noi è a tratti desolante: da un lato, c’è l’assessore alla salute che fa 'finta di non sentire', come se la questione non lo riguardasse; dall’altro ci sono le iniziative legislative di colleghi della maggioranza. Nemmeno su un problema così sentito, quindi, il centrosinistra riesce a ricomporsi attorno a un progetto, a un’idea, ad una soluzione. Si procede a tentoni e, peggio ancora, si utilizzano le liste d’attesa come se fossero un terreno di lotta politica per forzare equilibri e rapporti di potere interni alla loro coalizione. Nel frattempo, i tempi per accedere ad una prestazione diagnostica o ad una visita specialista continuano a crescere e solo i privilegiati possono accelerare i tempi, rivolgendosi ai privati. Ma la salute non è un privilegio".