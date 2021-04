San Girolamo, nuova vita per i locali alle estremità del waterfront: 11 proposte per il bando del Comune

I locali, che dovranno essere riutilizzati per finalità turistico-ricreative, sono presenti alle due estremità del lungomare. Dovranno essere riutilizzati per un periodo di 12 anni decorrenti dalla data di rilascio per avviare attività di bar e/o ristorazione.

Sono 11 le proposte arrivate alla Ripartizione Sviluppo economico del Comune di Bari per il riutilizzo dei locali demaniali alle due estremità del waterfront di San Girolamo. In mattinata sono scaduti i termini di presentazione delle offerte per il rilascio della concessione con finalità turistico-ricreativa delle strutture, sia per quella all’estremità del lato destro fronte mare (362,06 metri quadri), sia la struttura situata all’estremità del lato sinistro fronte mare (507,06 metri quadri) per un periodo di 12 anni decorrenti dalla data di rilascio e permetterà ai titolari di avviare attività di bar e/o ristorazione.

Delle 11 proposte, 6 sono relative al locale sito sul versante destro e 5 a quello sul lato sinistro. Il vincitore, come ricorda con sarà tenuto a prendere in consegna la struttura oggetto di concessione con tutti i beni ivi installati e a custodirla. Il bene dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione e funzione, nonché curato, anche attraverso interventi di manutenzione straordinaria a cura e spese del concessionario, in caso di deperimento e/o rottura, e restituito al termine della concessione integro e con le migliorie e gli adeguamenti eventualmente apportati dal concessionario, salvo diversa valutazione dell’amministrazione.

"In un momento complicato come questo, in cui la disperazione e la paura di tanti piccoli imprenditori costretti alla chiusura forzata sono un assillo quotidiano per noi, la partecipazione di queste realtà economiche alla nuova sfida lanciata non può che essere per tutti un segnale di speranza - commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone - Ci speravamo molto, perché su quel tratto di costa l’amministrazione ha investito risorse e impegno, pur sapendo che il periodo per proporre un investimento di tale portata non è dei migliori. Per questo sento di dover ringraziare ciascuna delle imprese che ha voluto intraprendere questa sfida e partecipare all’avviso. Indipendentemente dall’esito delle procedure e dalle verifiche, credo che oggi possiamo cominciare a guardare al futuro consapevoli che si tratta della prima di una serie di azioni che proporremo alla città e agli imprenditori da qui ai prossimi mesi".