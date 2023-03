Un altro grande evento rock per l'estate a Bari: sul lungomare il concerto dell'icona Robert Plant

L'estate di Bari si arricchisce di un altro grande concerto rock: il 1° settembre, sulla rotonda Paolo Pinto del lungomare antistante la Fiera del Levante, si esibirà Robert Plant, icona della musica mondiale e fondatore dei Led Zeppelin. L'artista inglese farà tappa in Puglia per il Locus Festival assieme al suo progetto musicale 'Saving Grace', in collaborazione con Suzi Dian.

Si tratta del secondo appuntamento barese del festival per l'estate 2023, dopo il concerto dei Sigur Ros l'11 luglio nel porto cittadino, per una rassegna che prevede tanti live di grande interesse nel corso dell'estate, tra Locorotondo e altri scenari del Barese.

Gli eventi del Locus, inoltre, rientrano nella sesta edizione di Festa del Mare promossa dalla Regione Puglia e Pugliapromozione in collaborazione con il Comune di Bari.

Plant porterà al Festival un avvincente progetto musicale che lo vede sul palco, oltre che a Dian, con Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche), Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro). Il gruppo arriva in Italia dopo il debutto nel 2019 con una serie di concerti a sorpresa in piccoli locali in Inghilterra, Galles e Irlanda e, successivamente, con tre date nel Regno Unito a sostegno della Fairport Convention.

Le esibizioni intime di Saving Grace vedono la band attingere da un repertorio di "musica ispirata al paesaggio onirico delle marce gallesi", canzoni che abbracciano i diversi gusti e le influenze di Plant, in particolare la sua eterna passione per il folk britannico e americano, gli spiritual e il blues tradizionale.