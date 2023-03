RoboCup Junior 2023, tre scuole di Bari alle gare nazionali della competizione di robotica

Giovani e giovanissimi campioni di robotica, pronti rappresentare la Puglia nelle gare nazionali dell'edizione 2023 della RoboCup Junior, iniziativa educativa rivolta agli studenti fino a 19 anni d'età. Una competizione in cui, allo sviluppo delle competenze legate all'informatica e alla programmazione, si unisce l'intento di promuovere l'esperienza della collaborazione e del lavoro di squadra.

Tra gli istituti che hanno superato la fase regionale della competizione, partecipando alle gare ospitate lo scorso 10 marzo dal comprensivo Japigia 1 Verga, capofila della rete regionale Robocup Junior Academy per la Puglia, ci sono tre scuole della città di Bari. Oltre allo stesso istituto Japigia 1 Verga, il Falcone-Borsellino del San Paolo e l'istituto Marconi-Hack. Insieme alle tre scuole cittadine, altre due della provincia di Bari (il Cifarelli-Santarella e il Battisti-Giovanni XXIII di Corato) e due della Bat (la scuola Padre Vaccina di Andria e l'Itt Cassandro-Fermi-Nervi di Barletta).

Sedici in tutto le squadre, su 43 team partecipanti, che si sono qualificate per le competizioni nazionali in programma a Vicenza dal 19 al 22 aprile (sono previste anche gare a livello europeo e mondiale). Le qualificazioni regionali sono state suddivise in due categorie di gara: 'On stage', nella quale i ragazzi presentano uno spettacolo teatrale o di danza interagendo con il robottino da loro programmato, e 'Rescue Line', in cui invece il robot, simulando un'operazione di 'salvataggio', deve seguire un percorso tracciato da una linea nera, e superando una serie di ostacoli, raggiungere una stanza per recuperare alcune palline.

Per la categoria 'On Stage - Preliminary' (che ha visto competere, insieme a studenti di scuola media, anche alunni di quinta elementare) si sono classificati al primo posto, a pari merito, un team della Japigia 1 Verga di Bari e uno dell'istituto Battisti Giovanni XXIII di Corato. Via libera per le gare nazionali anche per un'altra squadra della Japigia 1 Verga e per due del Cifarelli-Santarella di Corato (istituto alla sua prima partecipazione alla Robocup). Esordio pieno di soddisfazione anche per la scuola Falcone-Borsellino di Bari, che si è qualificata nella stessa categoria con un team composto da alunni della primaria. Prima volta in gara alla Robocup anche per i ragazzi dell'istituto tecnico tecnologico e del liceo scientifico Marconi-Hack di Bari, che hanno conquistato due posti in finale per la categoria 'On Stage - Advanced' e un altro (da primi classificati) nella categoria 'Rescue Line - Under 19', seguiti da due squadre dell'istituto comprensivo Cassandro-Fermi-Nervi di Barletta. Infine, nella categoria 'Rescue Line - Under 14', accedono alle gare nazionali due squadre del Cifarelli-Santarella di Corato, due della scuola Padre Vaccina di Andria, e una dell'istituto Japigia 1 Verga. Che si tratti di prima partecipazione o di esperienza già collaudata per la scuola, emozione ed entusiasmo tra i ragazzi sono gli stessi, così come la volontà di prepararsi al meglio. Appuntamento, dunque, il mese prossimo a Vicenza.