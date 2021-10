Droni, fototrappole e telecamere per combattere i roghi tossici a Santa Rita e Japigia: riunione in Prefettura a Bari

Per il sindaco Antonio Decaro, il quale nei giorni scorsi aveva scritto al prefetto Bellomo per chiedere interventi al più presto, l'obiettivo è quello "di attenuare questo fenomeno che sta diventando una pratica diffusa"

Nelle prossime settimane un tavolo tecnico, coordinato dai Carabinieri Forestali, potrà disporre controlli con sistemi tecnologici come telecamere, fototrappole e droni. Per il sindaco Antonio Decaro, il quale nei giorni scorsi aveva scritto al prefetto Bellomo per chiedere interventi al più presto, l'obiettivo è quello "di attenuare questo fenomeno che sta diventando una pratica diffusa in quelle zone, non solo per l'abbandono dei rifiuti ma anche perchè i roghi tossici creano problemi ambientali alle persone che abitano sugli edifici che si affacciano sulle due aree"