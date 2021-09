Roberto Rossi nuovo procuratore capo di Bari, gli auguri di Decaro: "Al suo fianco nella lotta alla criminalità"

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha formalizzato in queste ore gli auguri di buon lavoro al nuovo procuratore del Tribunale di Bari:

"Ora che l'organo di autogoverno della magistratura ha terminato le sue valutazioni, faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Roberto Rossi, designato dal CSM quale nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari". Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha formalizzato in queste ore i suoi auguri al nuovo capo della Procura di Bari, Roberto Rossi.

"La scelta - commenta Decaro in una nota - premia l'ottimo lavoro svolto dal dottor Rossi con competenza, professionalità ed equilibrio, anche durante l’emergenza, in un momento assai delicato per l’attività giudiziaria e in un territorio che continua ad avere fame di giustizia. Saremo al suo fianco, come amministrazione comunale, nella lotta contro ogni forma di illegalità e nel contrasto alla criminalità comune e organizzata".