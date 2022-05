Ripresi i lavori per la rotatoria di via Caposcardicchio al San Paolo: "Pronta in 1 anno e mezzo"

Sono ripresi, questa mattina, i lavori per la nuova rotatoria di via Caposcardicchio, nel quartiere San Paolo di Bari. Il sindaco Antonio Decaro ha effettuato un sopralluogo sul cantiere, una delle 'incompiute' più attese del rione.

L'intervento prevede la sistemazione di un tratto di circa 650 metri (a partire dalla fermata della metropolitana posta nei pressi dell'ospedale San Paolo, sino all'interazione di via Capo Scardicchio con via Trentino Alto Adige, via Michele di Giesi e via Francesco Silvestri), con la realizzazione di un tratto di fogna bianca e un'area verde con giochi per i bambini. I lavori dureranno circa un anno e mezzo: "L'opera - ha spiegato Decaro - consentirà di migliorare notevolmente il traffico in una zona particolarmente intasata" anche per la presenza del vicino ospedale.