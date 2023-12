Eliminati i semafori, apre la doppia rotatoria di via Caposcardicchio al San Paolo. Decaro: "Finalmente"

"Non mi sembra vero" dice il sindaco Antonio Decaro in una diretta facebook: nel quartiere San Paolo di Bari 'gira', dopo tanti anni di attesa, la doppia rotatoria di via Caposcardicchio. Un'opera infinita e con un iter burocratico che sembrava insormontabile iniziato 18 anni fa e ora concluso con i lavori praticamente terminati: "Era il 2005 - racconta Decaro - quando da giovane assessore chiedemmo i finanziamenti per quest'opera, esempio negativo della burocrazia del nostro paese. Espropri, autorizzazioni, modifiche e smaltimento delle acque meteoriche: abbiamo dovuto affrontare qualsiasi ostacolo ma ce l'abbiamo fatta".

L'opera, finanziata oltre 3 milioni di euro, prevede due rondò che consentiranno di fluidificare il traffico verso l'ospedale San Paolo e la zona Cecilia. Al centro della rotatoria più grande, invece, è in corso d'allestimento un'area giardino con giochi per i bambini. Nei prossimi giorni saranno ultimate le installazioni della segnaletica e dell'illuminazione pubblica.