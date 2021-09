Svolta per la rotatoria di via Caposcardicchio al San Paolo: dal Comune via libera alla gara. Decaro: "Scusateci per i ritardi"

La Giunta comunale di Bari ha avviato la procedura di gara per la realizzazione della grande rotatoria di via Caposcardicchio, nel quartiere San Paolo di Bari, opera attesa da tanti anni e mai costruita a causa di lunghe e interminabili controversie burocratiche.

A darne l'annuncio, con un post su Facebook, il sindaco Antonio Decaro: "La prima cosa che mi viene da pensare è: speriamo sia la volta buona - dice -. Perché in questo progetto se c'era una procedura amministrativa che potevamo sbagliare l'abbiamo sbagliata, e da una rotatoria ne è venuta fuori una storia infinita. Quindi l'ultimo passaggio in giunta di oggi, prima di pubblicare finalmente la gara per realizzare i lavori, non è un annuncio di cui andare fieri, anzi".

"Mi dispiace per l'enorme ritardo - afferma -. E accetterò ogni improperio che scriverete sotto questo post, ma ho voluto comunicare lo stesso quest'ultimo passaggio per dire che non ci siamo arresi. Spero non ci siano più intoppi e soprattutto spero che i cittadini che ho incontrato nel quartiere San Paolo tanti anni fa, quando abbiamo cominciato a parlare della rotatoria di via Caposcardicchio, possano accettare le mie scuse e tornare ad avere fiducia nelle istituzioni".