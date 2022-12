Praticare rugby allo stadio della Vittoria: il progetto coinvolgerà 20 ragazzi tra i 7 e i 15 anni

Un progetto per offrire a 20 tra bambini e ragazzi, di età compresa tra i 7 e i 15 anni, seguiti dalla cooperativa sociale 'Lavoriamo insieme' di praticare rugby presso l’Arena della Vittoria di Bari: è l'obiettivo dell'iniziativa sociale 'Rugby insieme: sport e prevenzione', frutto del protocollo d’intesa tra l’Asd Tigri Rugby Bari 1980 e la cooperativa sociale “Lavoriamo insieme”, che da circa trent’anni si occupa di prevenzione al disagio sociale, specie dei più piccoli, e che gestisce due centri diurni per minori sul territorio comunale. L'iniziativa è stata presentata stamane in Comune a Bari. Il progetto “Rugby insieme” durerà per tutta la stagione sportiva, sino a giugno 2023.

“Spesso i nostri convegni e le nostre discussioni vertono sull’importanza dello sport quale strumento privilegiato per accorciare le distanze e realizzare integrazione - ha esordito Pietro Petruzzelli -: bene, oggi presentiamo un progetto che mette in pratica questi concetti e promuove inclusione consentendo a venti tra ragazzi e ragazze di praticare uno sport bellissimo, duro ma che fa della sportività il proprio vessillo. Per questo la cornice scelta per questa esperienza educativa e formativa non poteva che essere l’Arena della Vittoria”.

“La nostra cooperativa ha aderito con entusiasmo a questo progetto insieme educativo e sportivo - ha proseguito Lia Percoco della cooperativa 'Lavoriamo insieme'- che mettiamo a disposizione dei minori seguiti nei nostri centri diurni. La scelta del rugby, per noi nuova, rappresenta la strada ideale per trasmettere ai più piccoli valori quali il rispetto delle regole e degli avversari, fondamentali nello sport come nella vita. Del resto fare sport è educazione, l’educazione passa anche attraverso lo sport, per questo crediamo nel valore e nell’efficacia di questa esperienza, della quale i nostri ragazzi sono entusiasti”.

“Questo progetto risponde appieno agli obiettivi della nostra società - ha commentato Gennaro Totaro dell'Asd Tigri Rugby Bari - impegnata non solo sul terreno del merito sportivo ma anche in ambito sociale nel veicolare valori educativi quali il rispetto e il sostegno: il rispetto delle regole, degli avversarie dei propri compagni e la capacità di sostenersi nei momenti difficili, in campo e fuori. In questo periodo nel nostro Paese c’è una rinnovata attenzione a questa disciplina e speriamo che il rugby Bari possa ripetere nella nostra città di Bari i recenti successi della nazionale”.

“Credo che iniziative del genere facciano parte integrante di uno sport come il rugby - ha sottolineato Gaetano Nigri, prefidente provinciale Federazione Italiana Rugby -. Non a caso, come federazione riteniamo che tutti coloro i quali girano nel mondo del rugby, a partire dagli allenatori, siano educatori e nel nostro ambito crediamo di fare cultura per il rispetto delle regole e l’inclusione. Per questo esiste una sezione della federazione dedicata proprio all’integrazione delle attività sportive nel sociale, ambito nel quale le Tigri Bari si distinguono; un approccio che vorremmo diffondere su tutto i territorio regionale, che conta ad esempio un altro progetto molto interessante di rugby nelle carceri”.