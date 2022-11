Torna la grande ruota panoramica sul lungomare di Bari: resterà per 5 mesi

Un'offerta per installare una ruota panoramica sul lungomare di Bari è giunta al Comune. E' quanto emerso oggi nel corso della Giunta cittadina che ha deliberato la volontà dell'Amministrazione comunale di dare ai baresi e ai turisti un'attrazione che negli scorsi ha riscosso particolare successo.

La ruota, da collocare in largo Giannella, secondo quanto spiega il Comune sarà alta "almeno 40 metri" e resterà per cinque mesi. Nei prossimi giorni saranno ultimate le pratiche burocratiche che porteranno poi ai lavori e all'installazione della grande giostra in occasione delle Feste.

Per l'assessora cittadina allo Sviluppo Economico, Carla Palone, la ruota contribuirà a "creare in città il calore delle feste e al tempo stesso coinvolgere i numerosi turisti che arrivano" a Bari "e i cittadini in momenti di aggregazione e socializzazione"

L'evento, aggiunge Palone, "rappresenterà un’opportunità di crescita culturale, economica e più in generale nel cosiddetto 'stare insieme', in un clima natalizio offrendo un’occasione di svago tenendo conto dei benefici economici che ne possono derivare".