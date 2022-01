Un fischietto gigante creato in piazza dai maestri figuli: così Rutigliano celebra la festa di Sant'Antonio Abate

Il tradizionale appuntamento con la Fiera del fischietto in terracotta non ci sarà, anche quest'anno fermato (e rinviato al 4 e 5 giugno) dall'emergenza Covid. Ma a Rutigliano la festa di Sant'Antonio Abate resta, seppure in una nuova forma, per assicurare il rispetto delle regole anticovid.

Così, il prossimo 17 gennaio, i maestri figuli di Rutigliano si ritroveranno in piazza XX Settembre, alle ore 12, per dare inizio alla creazione di un fischietto gigante: un'opera collettive con richiami alle creazioni più rappresentative di ciascun artigiano. La realizzazione del manufatto sarà completata il 4 Giugno, in occasione dell’edizione 2022 della Fiera del Fischietto in Terracotta.

Inoltre, alle ore 16, in largo Domenico Divella), si terrà la benedizione degli animali: l’antico e tradizionale rito (Sant’Antonio Abate è protettore degli animali), curato dal parroco don Angelo Bosco, per evitare assembramenti sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Museo del Fischietto in terracotta "Domenico Divella".

E ancora, pur in assenza della Fiera, fino al 31 Gennaio ci sarà una apertura straordinaria delle Botteghe a marchio De.Co. (Denominazione di Origine Comunale) per l’acquisto dei fischietti in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle vigenti norme anti-Covid. Queste le botteghe interessate: ART.IDEA di Leonardo Valentini - Via le More, 43; LABORATORIO D’ARTE di Francesco Laforgia - Piazza Cesare Battisti, 4; LA BOTTEGA DELLA TERRACOTTA di Moccia-Pagliarulo - Via Giampaolo, 63; LA TERRA ROSSA di Patrizia Capasso - Via Porta Castello, 3; GIUSEPPE ANTONIO SAMARELLI - Via Noicattaro, 245; TERRECOTTE RUDIAE - Via Noicattaro, 173.