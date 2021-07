Foyer a vetrate, palcoscenico rinnovato e una sala multifunzionale: Ruvo ha il suo nuovo teatro comunale

Ruvo si prepara a inaugurare il suo nuovo teatro comunale. L'avveniristico spazio progettato da Luca Ruzza sarà inaugurato sabato prossimo, 31 luglio, con un evento che prevede la partecipazione di circa 100 artisti: tra questi anche Julie Anne Stanzak, storica danzatrice del Wuppertal Tanztheater di Pina Bausch.

L'inaugurazione sarà preceduta giovedì 29 luglio (ore 16) da una seconda tavola rotonda (in presenza e in streaming) curata dalla Casa dello Spettatore di Roma per un confronto tra operatori e comunità sul ruolo che dovrà avere la neonata struttura progettata da Luca Ruzza, alla cui realizzazione si è giunti attraverso la stretta cooperazione tra la compagnia La Luna nel Letto diretta da Michelangelo Campanale, l’Amministrazione Comunale e la Regione Puglia. Una sinergia raggiunta utilizzando al meglio risorse pubbliche e private attraverso un’Ats (Associazione temporanea di scopo) - composta, per l’appunto, da La Luna del Letto e il Comune di Ruvo di Puglia - che ha ottenuto il massimo finanziamento come vincitrice dell’avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo «Teatro Musica e Danza», progetto cofinanziato dall’unione Europea attraverso il Por Fesr Puglia 2014-2020 (Asse III - Azione 3.4) per gli interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.

Il nuovo teatro comunale di Ruvo

I lavori hanno avuto un costo complessivo di 740mila euro, tra contributi regionali (480mila euro), cofinanziamento comunale (112mila euro) e intervento della stessa compagnia (148mila euro), che continuerà ad avere la gestione della struttura, realizzata per essere totalmente ecocompatibile. Dotata di un nuovo foyer vetrato con caffetteria e sala conferenze, presenta una torre scenica con attrezzeria, magazzini, graticcio e una gradinata detraibile per sala laboratori, oltre a un nuovo palcoscenico, una sala teatrale multifunzionale, un sistema di correzione acustica, nuovi camerini, spazi per la foresteria, coibentazione lignea e spazi verdi all’esterno.

Il programma dell'inaugurazione

La festa per l’apertura in programma sabato 31 luglio - ad accesso gratuito e nel rispetto delle norme antiCovid - inizierà alle ore 18 con la Nelken Line, un’incursione urbana curata da Julie Stanzak e Annarita De Michele che si snoderà dal centro della città, con partenza da piazza Garibaldi, per raggiungere il Nuovo Teatro Comunale situato in via Sandro Pertini, dov’è stata realizzata la magnifica struttura disegnata dall’architetto Ruzza, progettista di molti altri spazi teatrali nel Paese. L’inaugurazione ufficiale del Nuovo Teatro Comunale è prevista alle ore 21. Intanto, sempre sabato 31 luglio, alle ore 11, gli spazi del Nuovo Teatro Comunale verranno aperti in anteprima alla stampa alla presenza del sindaco di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, dell’assessora alla cultura del Comune di Ruvo di Puglia, Monica Filograno, del direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno, dei responsabili della Compagnia La Luna nel Letto, Michelangelo Campanale e Katia Scarimbolo, e ancora, di Pietro Valenti, Marino Pedroni, Salvatore Marci, Julie Stanzak e Giorgio Testa.