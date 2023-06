Da domani al via la Sagra della Ciliegia a Turi, la premier Giorgia Meloni riceve in dono la pregiata varietà Ferrovia

La premier Giorgia Meloni, in Puglia per partecipare al 'Forum in Masseria' di Manduria organizzato da Bruno Vespa, ha incontrato una delegazione degli organizzatori della 'Sagra della Ciliegia Ferrovia', in programma a Turi il 10 e l'11 giugno.

La presidente del Consiglio ha ricevuto in dono cesti contenenti la pregiata varietà barese di ciliegia. La Sagra, giunta alla sua 31esima edizione, è organizzata dall’associazione culturale In Piazza, con il contributo del Comune di Turi e della Regione Puglia - assessorato all’Agricoltura e con il patrocinio dell’associazione nazionale Città delle Ciliegie.