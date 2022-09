Caro prezzi ed inflazione in Puglia, la colazione al bar costa il 35% in più

Negli ultimi periodo il risveglio è più amaro per i pugliesi, costretti a pagare il 35% in più già ai banchi del bar, per l’impatto del caro prezzi con aumenti che vanno dal 30% sul cornetto al 19% per il latte conservato. L’effetto dei rincari energetici si fa sentire anche biscotti (+9,8%), pane (+13,6%), zucchero (+14,9%) burro (+33,5%) e marmellate (+7,9%) senza dimenticare il caffè che fa segnare una salita del 6,7%. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti Puglia, sui dati Istat sull’inflazione ad agosto rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

"Anche il ‘cornetto' al bar ha subito rincari fino al 30%, così come latte, panna, biscotti – spiega Coldiretti Puglia – con le forniture consegnate ogni 2 giorni perché i trasportatori stanno cercando di risparmiare le spese di carburante. Nonostante il rincaro dei prezzi, la colazione al bar continua ad essere irrinunciabile per i pugliesi, un’abitudine radicata dalla quale sono nate anche espressioni di solidarietà come l’usanza del 'caffè sospeso' quando al bar si lascia pagata una consumazione per il cliente che magari non se la può permettere".