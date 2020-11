La spesa diventa solidale alla Coop: la salsa di pomodoro finanzia i progetti delle Case di comunità a Bari

Anche nei centri commerciali con supermercati Coop di Bari (Santa Caterina e Japigia) si potrà aiutare gli altri con la propria spesa. Fino al prossimo 13 dicembre, infatti, una parte del ricavato (20 centesimi) della vendita della passata di pomodori biologici prodotta dalla cooperativa Altereco di Cerignola sulle terre confiscate alla criminalità organizzata sarà destinato da Coop e Legacoop Puglia a finanziare iniziative sociali. In particolare per il capoluogo pugliese, i contributi raccolti dalla vendita saranno devoluti alle famiglie ospiti delle Case di Comunità dell’assessorato al Welfare di Bari. Nelle altre province saranno invece destinati alla rete di solidarietà Brindisi Solidale, all’associazione di promozione sociale Daunia in Italy di Foggia, alla Protezione Civile di Lecce e all’associazione di promozione sociale Bethel di Taranto.