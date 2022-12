Il saluto della Vigilia di Decaro: "Tra poco le strade si affolleranno di persone, di sorrisi, di abbracci, ma l'alba è il momento più bello"

"Il momento che preferisco della giornata della vigilia di Natale è questo qui, quando ancora tutto è silenzioso". Parola di Antonio Decaro: il primo cittadino barese ha postato questa mattina uno scatto del panorama dal lungomare barese alle prime luci dell'alba, ricordando come - da tradizione della Vigilia - qualche ora dopo tutto sarà destinato a cambiare. "Tra poco le strade si affolleranno di persone, di sorrisi, di abbracci - scrive - Torneranno gli amici e i figli che vivono e studiano lontani, Babbo Natale in piazza Umberto ritirerà le ultime lettere e anche quest’anno sarà salvo l’ultimo regalo di Natale comprato tra un aperitivo e gli auguri al compagno di banco alle medie".

"Non fraintendetemi, io amo tutto questo e tra qualche ora mi ritroverete in giro tra voi come ogni anno per scambiarci gli auguri - prosegue - Ma godermi questo silenzio, anche solo per qualche minuto, l’attesa di quello che sarà e questa luce magnifica è il momento che più preferisco di questa lunga giornata di festa".